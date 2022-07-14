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عودة خدمات «تويتر» في عدد من الدول
عودة خدمات «تويتر» في عدد من الدول
14 يوليو 2022 18:09

عادت خدمات تويتر للعمل في عدد من الدول، بينما تحدث مستخدمون في الولايات المتحدة ودول أوروبية عن تعطل خدمات الموقع.
 
وتعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم يوم الخميس، في أول خلل من نوعه منذ فبراير، وفقا لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

كما أبلغ مستخدمون في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا أيضا عن تعطل تويتر.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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تويتر
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