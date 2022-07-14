تركيا تسيطر على حرائق غابات في مناطق عدة

أعلن وزير الغابات التركي وحيد كِيريشتشيي، اليوم الخميس، السيطرة على حرائق الغابات في مناطق عدة.

وأضاف كِيريشتشيي أن خدمات الطوارئ تقوم بتبريد المنطقة، التي شهدت اندلاع الحريق في شبه جزيرة "داتشا" بجنوب غرب البلاد.

وقد دمرت الحرائق نحو 700 هيكتار، أي نحو 1000 ملعب كرة قدم. وأوضح كِيريشتشيي أن ألسنة اللهب أتت على المناطق الزراعية والغابات.

كما تمت السيطرة على حريق آخر في إزمير بغرب البلاد منذ أمس الأربعاء.

كان الحريق في شبه جزيرة "داتشا"، التي تعد مقصد عطلات شهيرا، قد اندلع أمس أمس الأربعاء. واضطر أكثر من 3500 شخص إلى مغادرة منازلهم مؤقتا، بحسب الأرقام الرسمية.

المصدر: د ب أ