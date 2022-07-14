بلدية تفرض على موظفيها الابتسام في وجه المتعاملين

أمر رئيس بلدية في الفلبين موظفيه الذين يتعاملون مباشرة مع السكان بالابتسام تحت طائلة فرض غرامة عليهم، في مسعى لتحسين الخدمات المقدمة من السلطات المحلية.

تبنى أرستوتلي أغيري هذا الشهر «سياسة الابتسامة»، إثر تسلمه مهام رئاسة البلدية في مدينة «مولاناي» بمقاطعة «كويزون».

يفرض المرسوم الجديد على الموظفين الرسميين الالتزام بهذا القرار بهدف «خدمة الشعب بصدق» وإعطائه «شعوراً بالسكينة وتوفير أجواء ودية».

ويؤكد أغيري أن هذا التدبير اتُّخذ بعد شكاوى من السكان، خصوصاً من المزارعين والصيادين، بشأن معاملة مزعجة من الموظفين البلديين عند التوجه إليهم لدفع الضرائب أو طلب خدمة.

ويُضطر البعض للمشي من القرى للوصول إلى مقر البلدية. لكن «عندما يصلون، يشعرون بالانزعاج من تصرف الموظفين الذين يتعاملون معهم»، بحسب رئيس البلدية الجديد.

يسعى أغيري، الذي كان أخصائياً في العلاج الوظيفي قبل ترشحه لانتخابات التاسع من مايو الماضي، إلى «تغيير تصرفات الموظفين الرسميين».

وسيواجه الموظفون، الذين يمتنعون عن التبسم في وجه المتعاملين، عقوبة تصل إلى دفع غرامة توازي راتب ستة أشهر، أو تجميد مهامهم.

وقال أغيري: «لا أظن أننا سنصل إلى هذا الحد»، إذ إن «الهدف يقضي فقط بإرسال ترددات إيجابية لموظفينا والسكان».

المصدر: آ ف ب