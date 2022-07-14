الهدوء يعود إلى شوارع سريلانكا

عاد الهدوء إلى مدينة كولومبو في سريلانكا اليوم الخميس، في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي وصل إلى سنغافورة، وتم فرض حظر تجول وقام الجيش بدوريات في الشوارع لمنع اندلاع أعمال عنف.

وقالت وزارة الخارجية في سنغافورة اليوم إنها سمحت لراجاباكسا، بدخول أراضيها في زيارة خاصة.

ولم يتقدم راجاباكسا باستقالته حتى الآن على الرغم من تعهده بالتنحي بحلول أمس الأربعاء، الأمر الذي أثار حالة جديدة من الضبابية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأثار قراره أمس الأربعاء بتعيين حليفه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنجه قائماً بأعمال الرئيس مزيداً من الاحتجاجات، إذ اقتحم المتظاهرون البرلمان ومكتب رئيس الوزراء مطالبين برحيله أيضاً.

واشتعلت الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية على مدى شهور وبلغت ذروتها في نهاية الأسبوع الماضي، عندما استولى مئات الآلاف من الأشخاص على المباني الحكومية في كولومبو.

وفر راجاباكسا وزوجته واثنان من حراسه من سريلانكا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء متجهين إلى جزر المالديف.