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باكستان تدعو العالم لوضع خطة عمل طارئة لزيادة إنتاج الغذاء
باكستان تدعو العالم لوضع خطة عمل طارئة لزيادة إنتاج الغذاء
14 يوليو 2022 14:17

أكدت باكستان على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي خطة عمل طارئة لزيادة إنتاج الغذاء، وإبقاء سلاسل الإمداد مفتوحة، ومساعدة المزارعين الفقراء وإقامة بنك للغذاء لصالح الدول النامية.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس أوف» باكستان، اليوم الخميس، أن وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني إحسان إقبال دعا المجتمع الدولي، أمس الأربعاء، إلى تعبئة الموارد المالية للتعامل مع مثل هذه القضايا.

وقال إقبال في مؤتمر صحفي في الأمم لمتحدة إنه باعتباره رئيساً لمجموعة السبع وسبعين (جي 77) للتغلب على الفقر والجوع، هناك حاجة للتعامل مع الهيكل المعقد والقضايا التنظيمية التي تعرقل إنتاج الدول النامية للغذاء.

وقال الوزير الموجود حالياً في الولايات المتحدة للمشاركة في دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة: إن باكستان اقترحت على الأمم المتحدة قيادة جهد دولي لتوفير الدعم للدول النامية لتخفيف تأثيرات صدمات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن ذلك يعتبر عنصراً من عناصر الجهد الدولي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذا الجهد العالمي عانى من انتكاسات شديدة بسبب مرض كوفيد، وتغير المناخ، والصراعات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد الوزير أن باكستان تقوم بدور فعال لتطوير العمل الجماعي والاستجابة لتعزيز المصالح الاقتصادية الجماعية للدول النامية.

المصدر: وكالات
المجتمع الدولي
الغذاء
باكستان
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