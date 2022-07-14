ألمانيا: يجب أن نستعد بشكل أفضل لمواجهة الأزمات

أعلنت الهيئة الاتحادية لحماية المواطنين ومواجهة الكوارث أنه يجب أن تصير ألمانيا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات من خلال تحسين عمليات التنظيم والتحذير وتوعية المواطنين.

وقال رئيس الهيئة رالف تيزلر، اليوم الخميس، لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف): "يتعين علينا الاستعداد على نحو أفضل".

وجاءت هذه التصريحات بمناسبة مرور عام على كارثة الفيضانات في منطقة آرتال بألمانيا.

وشدد تيزلر على ضرورة تحسين التأهب للأزمات، مؤكدا أنه يجب تحسين التعاون مستقبلا بين الأطراف الفاعلة وتوسيع نطاق أنظمة الإنذار، وقال: "أطلقنا مثلا نظام دعم صافرات الإنذار، ونعتزم توسيع نطاق مزج التحذير بوسائل إنذار متنوعة، كي يمكن للتحذير الوصول للمواطنين على نحو أكثر فاعلية أيضا".

يذكر أن 135 شخصا لقوا حتفهم إثر الفيضانات في ولاية راينلاند-بفالتس وحدها في منتصف يوليو من العام الماضي.