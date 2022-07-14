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تنزانيا تحقق في مرض غامض أودى بحياة أشخاص
تعبيرية
14 يوليو 2022 12:47

أعلنت السلطات التنزانية أنها أرسلت فريقاً من الأطباء وخبراء الصحة إلى جنوب شرق البلاد للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أشخاص. وقال أيفيلو سيشالوي كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، في بيان الأربعاء إنه تم اكتشاف المرض الذي تشمل عوارضه نزيفاً من الأنف وحمى وصداعاً وتعباً، في منطقة ليندي.

وأضاف أن «الحكومة شكلت فريقاً من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول»، داعياً السكان إلى الهدوء. وكشف عن رصد 13 شخصاً أصيبوا بالمرض، توفي ثلاثة منهم.

وقال سيشالوي: إن نتائج اختبار المرضى تكشف عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورغ أو كوفيد-19. وقد شفي أحد المصابين ووضع الباقون في حجر انفرادي. وكانت غانا أعلنت الأسبوع الماضي أنها رصدت إصابتين بفيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل إيبولا.

المصدر: آ ف ب
جنوب أفريقيا
تنزانيا
مرض
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