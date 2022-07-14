السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أستراليا تقدم لقاحات لإندونيسيا لمكافحة تفشي الحمى القلاعية
أرشيفية
14 يوليو 2022 12:35

قال وزير الزراعة الاسترالي موراي وات في جاكرتا، إن بلاده سوف تسلم إندونيسيا مليون جرعة لقاح في مطلع أغسطس المقبل، لمساعدة جارتها على مكافحة تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن وات القول في ختام لقاء استمر لمدة يومين مع نظيره الإندونيسي سيارول ياسين ليمبو، إن الحكومة ستوفر أيضا 500 ألف دولار أسترالي لإقامة شراكة مع إندونيسيا، لتعزيز الجهود من أجل القضاء على المرض.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة الإندونيسي في مؤتمر صحفي مشترك، إن الوضع في بالي تحت السيطرة مع عدم تسجيل أي حالات إصابة، في ظل فرض حظر صارم على شحنات اللحوم أو الماشية القادمة إلى الجزيرة أو الخارجة منها.

المصدر: وكالات
الحمى القلاعية
أستراليا
إندونيسيا
آخر الأخبار
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
عربي ودولي
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
16 يوليو 2022
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
عربي ودولي
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
اليوم 23:55
فيروس كورونا
دنيا
دراسة حول أسباب خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا
اليوم 23:43
كريس تومسون
الرياضي
التأشيرة تحرم تومسون من «مونديال القوى»
اليوم 23:30
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
الرياضي
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©