أوكرانيا تباغت روسيا بهجوم خاطف في نوفا كاخوفكا

قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية قصفت نقطتي تفتيش عسكريتين ومنصة إنزال اليوم الخميس، في ثاني هجوم هذا الأسبوع على منطقة تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا. ونقل سيرهي براتشوك المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا عن قيادة العمليات في الجنوب قولها إن الهجوم الجديد على نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون أسفر عن مقتل 13 روسيا. ولم يذكر دليلا على عدد القتلى. ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الروسية على الفور. كان الجيش الأوكراني قد قال يوم الثلاثاء إن هجوما شنته قواته على نوفا كاخوفكا أسفر عن مقتل 52 شخصا. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن سلطات البلدة التي عينتها روسيا قالت إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في ذلك الهجوم.

المصدر: وكالات