ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل

قالت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن ترتفع فواتير التدفئة الشهرية ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل بسبب انخفاض واردات الغاز.

وقال كلاوس مولر رئيس الوكالة لشبكة "ار ان دي" الإخبارية اليوم "بالنسبة لمن يتلقون الآن فواتير التدفئة، لقد تضاعفت الفواتير بالفعل، وهذا قبل الأخذ في الاعتبار الحرب بأوكرانيا".

وأضاف" هذا لن يؤثر على جميع المستهلكين على الفور أو بصورة كاملة، ولكن في نفس الوقت يجب تسديدها. ولذلك من المنطقي للغاية إدخار مزيد من الأموال الآن".

وأشار مولر إلى أن ارتفاع تكاليف التحصيل يمكن أن يقابله تقديم دعم لشركات الغاز بقيمة المليارات من اليورو أو من خلال تمرير التكاليف إلى المستهلكين مع تقديم مساعدة لمن لا يستطيعون تحمل ارتفاع السعر.

ويشار إلى أن ألمانيا تعتمد بقوة على واردات الغاز الروسي، التي تراجعت منذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا.



