السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
14 يوليو 2022 10:52

مازالت التوترات السياسية في سريلانكا شديدة، اليوم الخميس، حيث اتضح أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي استخدم طائرة عسكرية للفرار إلى المالديف أمس الأربعاء، لم يقدم لرئيس البرلمان خطاب استقالته الذي وعد به .
وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا ابيواردينا أنه لم يتلق بعد خطاب استقالة راجاباكسا اليوم، على الرغم من أنه تلقى تأكيدات أنه سوف يحصل على الخطاب بحلول مساء أمس الأربعاء.
وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الليل خارج مبنى البرلمان عن إصابة نحو 42 شخصا.
وقد تم رفع حظر التجوال فجر اليوم الخميس، ولم يتم تسجيل حوادث كبيرة أخرى أو احتجاجات جديدة.
مع ذلك، استمر المتظاهرون في البقاء بالمقر الرئيسي ومكتبي الرئيس ورئيس الوزراء.
ويشار إلى أنه بعد رحيل راجاباكسا، تم تعيين رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه رئيسا مؤقتا.

المصدر: د ب أ
سريلانكا
آخر الأخبار
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
عربي ودولي
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
16 يوليو 2022
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
عربي ودولي
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
اليوم 23:55
فيروس كورونا
دنيا
دراسة حول أسباب خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا
اليوم 23:43
كريس تومسون
الرياضي
التأشيرة تحرم تومسون من «مونديال القوى»
اليوم 23:30
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
الرياضي
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©