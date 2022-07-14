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اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
14 يوليو 2022 10:31

 حذرت اليابان من أن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تنتشر بسرعة على ما يبدو في جميع أنحاء البلاد، ودعت الناس إلى توخي الحذر بشكل خاص قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة والعطلات المدرسية الصيفية الوشيكة.
وشهدت اليابان في الآونة الأخيرة ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل هذا العام، حيث سجلت طوكيو 16878 إصابة جديدة أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ فبراير ، بينما تجاوزت الإصابات على مستوى البلاد 90 ألفا.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي "كان لدينا إجمالي 94466 إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها على مستوى البلاد أمس، وزاد عدد المصابين الجدد 2.14 مرة مقارنة بالأسبوع الماضي، ونشهد توسعا سريعا".

من المقرر أن ترفع طوكيو مستوى الإنذار من كوفيد إلى أعلى مستوياتها، حسبما ذكرت شبكة فوجي الإخبارية.

المصدر: رويترز
اليابان
طوكيو
فيروس كورونا
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