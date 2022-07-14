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جريحان في تحطم مروحية يونانية لإطفاء الحرائق في بحر إيجه
جريحان في تحطم مروحية يونانية لإطفاء الحرائق في بحر إيجه
14 يوليو 2022 08:38

أعلنت السلطات اليونانية أنّ مروحية لإطفاء الحرائق كانت تشارك في إخماد حريق في جزيرة ساموس تحطّمت الأربعاء في بحر إيجه ممّا أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقمها بجروح خطرة في حين انتُشل الاثنان الباقيان سالمين.
وقال خفر السواحل اليونانية في بيان إنّه "تمّ انتشال كلّ أفراد الطاقم" الأربعة، مشيراً إلى أنّ "اثنين منهم سالمان والاثنين الباقيين فاقدا الوعي".
وأوضح خفر السواحل أنّ قائد المروحية وهو روماني الجنسية كان أول من تمّ إنقاذه وقد خرج من البحر عصر الأربعاء سالماً.
ولاحقاً تمّ انتشال فردين آخرين من أفراد الطاقم، أحدهما روماني والثاني مولدافي، وقد عثر على كليهما فاقدي الوعي، ونقلا إلى المستشفى وهما بحالة "حرجة".
أما رابع فرد في الطاقم، وهو يوناني، فقد اعتُبر في بادئ الأمر مفقوداً لكن ما لبث أن عثر عليه خفر السواحل مساء الأربعاء سالماً قرب شاطئ الجزيرة.
وشاركت ثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان آخريان في عملية الإنقاذ، بحسب خفر السواحل في هذه الجزيرة الواقعة في شمال شرق بحر إيجه.
وصرّح مسؤول في جهاز الإطفاء اليوناني لفرانس برس أن "المروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابة في ساموس" حين سقطت في البحر.

المصدر: آ ف ب
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