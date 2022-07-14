السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أوكرانيا تضغط على واشنطن لتزويدها بصواريخ بعيدة المدى
أوكرانيا تضغط على واشنطن لتزويدها بصواريخ بعيدة المدى
14 يوليو 2022 07:39

قال فدير فينيسلافسكي، عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني الأربعاء إن الحكومة الأوكرانية تضغط على الولايات المتحدة لتزويدها بصواريخ بعيدة المدى لقاذفات صواريخ هيمارس التي سلمتها مؤخرا إلى كييف.
وفي الوقت الحالي، لا يملك الجيش الأوكراني سوى صواريخ يبلغ مداها 70 كيلومترا للقاذفة، على الرغم من توفر صواريخ يصل مداها إلى 300 و 500 كيلومتر. وتستخدم كييف حاليا صواريخ "توشكا يو" الأقل دقة، التي يصل مداها إلى 120 كيلومترا، في ضرباتها الأطول مدى.
وتعد الدعوة للحصول على صواريخ بعيدة المدى مهمة لأنها ستضع جسر القرم، الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، في نطاق ضربة صاروخية أوكرانية.
ويقع الجسر على بعد حوالي 260 كيلومترا من خط المواجهة.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خطط الجيش الأوكراني التي يشاع أنها تستهدف الجسر الذي بنته روسيا بأنها "إرهاب"، لكنه شدد على أن الجسر محمي بما فيه الكفاية من مثل هذه الهجمات.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
روسيا
أميركا
آخر الأخبار
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
عربي ودولي
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
16 يوليو 2022
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
عربي ودولي
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
اليوم 23:55
فيروس كورونا
دنيا
دراسة حول أسباب خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا
اليوم 23:43
كريس تومسون
الرياضي
التأشيرة تحرم تومسون من «مونديال القوى»
اليوم 23:30
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
الرياضي
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©