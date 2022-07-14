أوكرانيا تضغط على واشنطن لتزويدها بصواريخ بعيدة المدى

قال فدير فينيسلافسكي، عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني الأربعاء إن الحكومة الأوكرانية تضغط على الولايات المتحدة لتزويدها بصواريخ بعيدة المدى لقاذفات صواريخ هيمارس التي سلمتها مؤخرا إلى كييف.

وفي الوقت الحالي، لا يملك الجيش الأوكراني سوى صواريخ يبلغ مداها 70 كيلومترا للقاذفة، على الرغم من توفر صواريخ يصل مداها إلى 300 و 500 كيلومتر. وتستخدم كييف حاليا صواريخ "توشكا يو" الأقل دقة، التي يصل مداها إلى 120 كيلومترا، في ضرباتها الأطول مدى.

وتعد الدعوة للحصول على صواريخ بعيدة المدى مهمة لأنها ستضع جسر القرم، الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، في نطاق ضربة صاروخية أوكرانية.

ويقع الجسر على بعد حوالي 260 كيلومترا من خط المواجهة.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خطط الجيش الأوكراني التي يشاع أنها تستهدف الجسر الذي بنته روسيا بأنها "إرهاب"، لكنه شدد على أن الجسر محمي بما فيه الكفاية من مثل هذه الهجمات.