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رئيس الوزراء الهولندي يمنح ميركل وساماً رفيعاً
رئيس الوزراء الهولندي يمنح ميركل وساماً رفيعاً
14 يوليو 2022 07:33

قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل واحدا من أعلى الأوسمة الملكية الهولندية الأربعاء أثناء وداعها خلال زيارة غير رسمية إلى أمستردام.
وزار روته وميركل منزل آن فرانك ومتحف ريجكس الشهير حيث يعرض فيلم "ذا نايت ووتش" قبل القيام بجولة في قنوات أمستردام على متن قارب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي).
وأثناء وجودهما على متن القارب، قدم روته مفاجأة لميركل بمنحها وسام أسد هولندا، وهو تكريم نادراً ما يمنح. وأنهيا اليوم بعشاء خاص.
وتركت ميركل منصبها في ديسمبر لكنها اضطرت لإرجاء زيارتها الوداعية بسبب جائحة فيروس كورونا. وعمل روته عن كثب مع المستشارة الألمانية السابقة منذ أن أصبح رئيساً لوزراء هولندا عام 2010 .

المصدر: د ب أ
هولندا
أنجيلا ميركل
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