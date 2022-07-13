ألبانيا تعرض إقامة قاعدة لـ «الناتو»

بروكسل (وكالات)

عرض رئيس الوزراء الألباني ايدي راما أمس، إقامة قاعدة بحرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» على ساحل بحر «أدرياتيكي» لتكون قيمة مضافة للحلف.

وقال راما في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه «قام بتقديم خطة طموحة تهدف لتطويل البنية التحتية للحلف من خلال تطوير قوته البحرية، وذلك عبر بناء قاعدة بحرية للحلف» في بلاده.

وبرغم أنه لم يصرح بشأن الاقتراح المقدم لبناء القاعدة، رحب الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ من جانبه بدعم ألبانيا لأوكرانيا بما في ذلك تعهدها الأخير بتقديم المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الألباني لأوكرانيا أعطت دلالات مهمة عن تضامنها مع الجانب الأوكراني.