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أميركا وإسرائيل تعلنان إقامة شراكة تكنولوجية
أميركا وإسرائيل تعلنان إقامة شراكة تكنولوجية
14 يوليو 2022 02:55

تل أبيب (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل عن شراكة تكنولوجية متطورة جديدة. وصدر بيان مشترك للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أعلنا فيه إطلاق تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة مع الاستفادة إلى أقصى قدر ممكن من إمكانيات الجانبين في المجال التكنولوجي، وإيجاد الحلول الجديدة للتحديات العالمية والترويج لجدول أعمال مشترك لدى المحافل الدولية.
وبموجب ذلك، سيتم إنشاء إطار لإقامة حوار تكنولوجي استراتيجي بقيادة مستشاري الأمن القومي، مع التركيز على التقنيات الاستراتيجية وعلى الحلول للتحديات العالمية، مثل التعامل مع أزمة المناخ، وتحسين مدى الجاهزية للتعامل مع الأوبئة. ومن المتوقع، وفقاً لصفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع «فيسبوك»، أن يقوم أول وفد أمريكي يُعنى بالترويج لإطار الحوار التكنولوجي الاستراتيجي بزيارة إلى إسرائيل خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال البيان: «الحوار الاستراتيجي سيتركز على التكنولوجيات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والحلول للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ وتحسين الجاهزية لمواجهة الأوبئة». وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، بأن بلاده وإسرائيل ستعززان علاقتهما على نحو أكبر، في إشارة إلى شراكة تتعلق «بأنظمة الدفاع الأكثر تطوراً».

أميركا وإسرائيل
أميركا
إسرائيل
جو بايدن
يائير لابيد
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