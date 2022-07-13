ضبط 21 إرهابياً في الجزائر

الجزائر (وكالات)

أوقف الجيش الجزائري 21 عنصراً لدعم الجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة على كامل أرجاء الجزائر.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان أمس، بأن وحدات أخرى من الجيش تمكنت من تدمير مخبأ للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع بكل من تبسة وعين الدفلى، كما أوقف 437 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وقبل نحو أسبوع، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقتل عسكري برتبة عريف خلال تصديه لإرهابيين في ولاية عين الدفلى، شمال غرب البلاد.

وجاءت العملية، بعد يوم واحد من الاستعراض العسكري الضخم للجيش الجزائري على الواجهة البحرية للعاصمة الجزائرية في الذكرى الـ60 للاستقلال عن فرنسا.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في الأول من يناير أنّ العمليات التي نفّذها الجيش خلال عام 2021 مكّنته من تحييد 23 إرهابياً واعتقال 222 عنصراً ينتمون إلى جماعات إرهابية.

ودائماً ما يعلن الجيش الجزائري اعتقال أو «تحييد إرهابيين»، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى الإرهابيين النشطين.