«المستقلون العراقيون»: عمقنا عربي والوطن أساس تحالفنا

هدى جاسم (بغداد)

اعتبر رئيس كتلة المستقلين في البرلمان العراقي حسين عرب أن المستقلين الذين يتجاوز عددهم الـ 50 نائباً كتلتهم هي الأكبر عدداً داخل المجلس، مؤكداً ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم منهم وأن يكون له قبول داخلي وخارجي، مشيراً إلى أن كتلته ستتجه للمعارضة في حال اختيار رئيس حكومة من غير المستقلين أو لا يحظى بالقبول الشعبي.

وفي حوار أجرته معه «الاتحاد»، قال حسين عرب إنهم مجموعة نواب مستقلين رشحوا بشكل منفرد وليس لديهم أي انتماءات سياسية أو حزبية أو تنظيم عقائدي، وقد نظموا أنفسهم في تحالف واحد أطلقوا عليه اسم «تحالف العراق المستقل» وقاموا بتسجيل أنفسهم في البرلمان كتحالف سياسي جديد يتبنى أفكاراً مدنية ليبرالية لا شأن لها بالميول المذهبية أو الطائفية وشعارهم «حب الوطن».

وحول قوة وجودهم في البرلمان العراقي، قال عرب: إن العملية السياسية ارتكزت على ثلاثة تكتلات سياسية، وهي «التيار الصدري والإطار التنسيقي والمستقلون»، معتبراً أن المستقلين بنوا قوتهم على قاعدة صحيحة وكان لهم دور كبير في المفاوضات حول تشكيل الحكومة، من خلال أعدادهم وأصواتهم بعد أن حصدوا أكثر من 2.4 مليون صوت في الانتخابات التشريعية، معتبراً أنهم الكتلة الأكبر من بين الكتل السياسية ورقم صعب في العملية السياسية.

وقال رئيس كتلة المستقلين حسين عرب: «ولدنا من رحم التظاهرات الشعبية والشارع العراقي هو جمهورنا الحقيقي، وليس لدينا أي عنوان آخر سوى العراق، واعتقد أن هذه الكتلة لا يوجد لها أب سياسي بقدر ما يوجد لها وطن تعتمد عليه، وأنه طالما وجدنا أن لكل الأحزاب العقائدية مبدأ واضح وغير واضح، نرى أن مبدأ الوطن هو المبدأ الأساسي لتحالف العراق المستقل ولبقية المستقلين».

وأضاف: «ندعم ونساند كل المستقلين داخل البرلمان ولا نهتم بالقومية أو المذهب، ونبحث عن مشتركات حقيقية وعن تعاون من أجل العراق ومحيطه، ونؤكد أن عمقنا عمق عربي فقط».

وأشار حسين عرب إلى وجود اتفاق بين الكتل السياسية بأن يكون رئيس الحكومة العراقية القادم من المستقلين، مؤكداً أن المستقلين قدموا مبادرة

لاقت استحساناً لدى الأطراف الأخرى، لكن الغموض يلف المبادرة الآن بعد انسحاب «التيار الصدري» من البرلمان.

وأكد عرب رفض ترشيح أي شخص من الكتل السياسية الأخرى، معتبراً أن ذهابهم للمعارضة البرلمانية هو الأفضل في حال اختيار رئيس للحكومة لا تكون له شرعية داخلية وخارجية.

وحول حصول بعض الانشقاقات في كتلة المستقلين البرلمانية نحو كتل سياسية بعينها، قال حسين عرب: «هناك بعض الميول للمستقل وهذا شيء صحي، ونعتقد أن الميول السياسية لا تعني أنني انتميت لهذا الطرف أو ذاك، وبما أننا نظام برلماني فيجب علينا الاستضافة العددية مع إيماننا بالعملية المشتركة والمشاركة بالقرار كما نؤمن بأننا دولة ديمقراطية للشعب القول الحاكم فيها».

وحول شكل الحكومة القادمة، أكد عرب أن المستقلين ليس لهم دور بها إذا ما أقصوا من رئاستها أو إذا كان هناك ميول حزبية تنبعث منها رائحة الفساد.

وقال: «بعد خروج التيار الصدري من الحكومة، خرجنا من الانسداد السياسي إلى ورطة سياسية أكبر وهي التلويح بالشارع، اعتقد سيكون هناك مظاهرات نوعية وليست عامة أمام الدوائر الرسمية وإغلاقها بشكل تام حتى يتمكن المتظاهرون من إسقاط الحكومة وحل مجلس النواب».