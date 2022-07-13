دراسة لـ«تريندز»: «النهضة» تراهن على استعادة الشعبية بأدبيات «المظلومية»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة بحثية حديثة، أصدرها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، الاستراتيجيات والخطط التي اعتمدتها حركة «النهضة» لكي تتفاعل مع تطورات الأحداث في تونس وتستجيب للتحديات المطروحة عليها، في مستوى الخطاب والممارسة وفي اتجاهها نحو الداخل حيناً والخارج أحياناً كثيرة، وذلك في إطار تحقيق جملة من الأهداف والرهانات الاستراتيجية التي تخدم الحركة وتحركاتها.

وأكدت الدراسة أن حركة «النهضة» لديها رهان وجودي يتمثل في المحافظة على شرعية وجودها من الناحية القانونية المهدَّدة بفتح ملفات قضائية ذات علاقة بقضايا الجهاز السري، والتسفير إلى بؤر التوتر، والاغتيالات والتمويلات الأجنبية، كما تراهن الحركة على استعادة موقعها في الساحة السياسية من خلال استئناف علاقاتها مع مختلف الأطراف الحزبية والمدنية، فضلاً عن رهانها على استعادة شعبية مفقودة تراجعت تراجعاً لافتاً، بفعل الفشل في تجربة الحكم، وانكشاف وهم شعاراتها الأيديولوجية.

كما ذكرت الدراسة أن حركة «النهضة» تسعى إلى المحافظة على وحدة جبهتها الداخلية والحد من نزيف الاستقالات والانتقادات لقياداتها، مستعينة بتجارب الماضي وأدبيات «المظلومية والتضحية والابتلاء»، غير أنها لم تتمكن من استعادة القيادات المستقيلة ذات الوزن داخل التنظيم سابقاً.

وأشارت الدراسة إلى أن الحركة تطمح أيضاً إلى استئناف علاقاتها السابقة في الساحة السياسية والاجتماعية والنقابية من خلال اللقاءات والمشاورات وتنسيق المواقف، ولكنها لم تستطع حتى الآن، برغم مساعيها من خلال البيانات والخطابات، أن تحقق اختراقاً في هذا المستوى.