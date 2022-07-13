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ميليشيات الحوثي تستهدف تجمعات سكانية للنازحين غرب تعز
عناصر حوثية (أرشيفية)
14 يوليو 2022 02:55

عدن (الاتحاد)

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، تجمعات سكانية للنازحين غرب محافظة تعز. 
وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي أطلقت وابلًا من الرصاص من أسلحة رشاشة على «وادي الحناية» بمنطقة «الكدحة»، الذي يضم عدة مخيمات لعشرات الأسر النازحة، مؤكدةً أن القصف أثار الفزع لدى الأهالي، خاصة الأطفال والنساء.
وارتكبت الميليشيات الإرهابية 146 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة في جبهات الحديدة وتعز والضالع ولحج وحجة والجوف ومأرب.
وتوزّعت بين 39 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و31 خرقًا في محور «حيس» جنوب الحديدة، و31 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مأرب، و19 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 خرقًا في محور «البرح» غرب تعز و5 خروقات في جبهات الضالع، وثلاثة شرق «حزم الجوف»، وخرق واحد في جبهة «كرش» بمحافظة لحج.

تعز
اليمن
ميليشيات الحوثي
محافظة تعز
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