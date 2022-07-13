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جريحان ومفقود إثر تحطم مروحية في بحر إيجه
مروحية تشارك في عملية الإنقاذ
14 يوليو 2022 00:47

أُصيب شخصان بجروح بالغة وفقد آخر بعدما تحطّمت مروحية في بحر إيجه بعد ظهر الأربعاء في حين كانت تشارك في عملية مكافحة حريق غابة على جزيرة «ساموس» اليونانية، وفق حصيلة جديدة أعلنها خفر السواحل اليوناني.
وقالت مسؤولة في خفر السواحل «عثر خفر السواحل اليوناني على قائد المروحية وهو روماني الجنسية، سالمًا قبالة سواحل ساموس ونُقل إلى مستشفى الجزيرة».
لكنّها أوضحت أن «فردين من الطاقم، أحدهما روماني والثاني مولدافي، عُثر عليهما فاقدين للوعي في المياه وتُبذل جهود لإنعاشهما».
ولا يزال رابع فرد من الطاقم، وهو يوناني، مفقودًا ويجري خفر السواحل عملية بحث للعثور عليه.
وصرح مسؤول في جهاز الإطفاء اليوناني أن «المروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابة في ساموس».
وتشارك ثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان أخريان في عملية الإنقاذ، بحسب خفر السواحل في هذه الجزيرة الواقعة في شمال شرق بحر إيجه.

المصدر: وكالات
اليونان
مروحية
حريق غابات
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