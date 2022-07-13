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تركيا: اتفاق روسي - أوكراني على ضوابط لتصدير الحبوب
حصاد القمح في أوكرانيا
14 يوليو 2022 00:37

قال وزير الدفاع التركي، الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدماً كافياً في اتجاه حل النزاع بشأن صادرات الحبوب لإجراء محادثات جديدة في تركيا الأسبوع المقبل.
وقال الوزير خلوصي أكار، في بيان عقب المحادثات الأولى في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ مارس «تم الاتفاق على أن يجتمع الوفدان الروسي والأوكراني مرة أخرى في تركيا الأسبوع المقبل».
وأضاف أن وفدي البلدين توصلا إلى اتفاق على «ضوابط مشتركة» في الموانئ وعلى سبل «ضمان سلامة طرق النقل» عبر البحر الأسود.
وأشار إلى أنه يمكن بحلول الأسبوع المقبل الإعلان عن اتفاق نهائي للإفراج عن كمية تقدر بنحو 20 إلى 25 مليون طن من محاصيل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.
وقال أكار «في الاجتماع الذي سنعقده الأسبوع المقبل، ستتم مراجعة جميع التفاصيل مرة أخرى والتوقيع على العمل الذي قمنا به».

المصدر: آ ف ب
اتفاق
روسيا
أوكرانيا
تصدير
صادرات الحبوب
القمح
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