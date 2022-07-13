العراق: الكاظمي يشارك في قمة الرياض بحضور بايدن

أفاد بيان عراقي اليوم الأربعاء أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيشارك في أعمال قمّة الرياض بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأميركية الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن "المؤتمر سيناقش قضايا الطاقة والأمن الغذائي والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون والشراكة والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية بالمنطقة".

وأوضح أن مشاركة العراق تأتي تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستمرارا لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية.