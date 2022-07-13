الأمم المتحدة: محادثات صادرات حبوب أوكرانيا «إيجابية»

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيدلي ببيان في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بشأن المحادثات التي جرت بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولين من الأمم المتحدة حول استئناف صادرات الحبوب من ميناء أوكراني على البحر الأسود.

وأضاف المتحدث فرحان حق للصحفيين في نيويورك «إنه (جوتيريش) سيتحدث إليكم بقدر من الإسهاب عن ذلك».

وأشار المتحدث إلى أن المنظمة الدولية «تعتقد أن المباحثات شيء إيجابي».والتقت وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية مع مسؤولين من الأمم المتحدة في مدينة إسطنبول التركية اليوم الأربعاء لإجراء محادثات بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود وسط تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله، إن موسكو قدمت مجموعة اقتراحات من أجل الوصول إلى «حل سريع وعملي لهذه القضية» خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

أوكرانيا وروسيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، إضافة إلى كون روسيا مُصدراً كبيراً للأسمدة، فيما تعد أوكرانيا منتجاً مهماً لزيت الذرة ودوار الشمس.

ويقول دبلوماسيون، إن تفاصيل الخطة، التي قيد المناقشة، تشمل سفناً أوكرانية توجه سفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ، وأن توافق روسيا على هدنة أثناء نقل الشحنات بينما تقوم تركيا، بدعم من الأمم المتحدة، بتفتيش السفن لتبديد مخاوف روسيا من تهريب أسلحة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن بيوتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، قوله إن روسيا على استعداد لتسهيل إبحار السفن التجارية الأجنبية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف أن روسيا تريد إدارة وتفتيش السفن لاستبعاد إمكانية «تهريب الأسلحة».

المصدر: وكالات