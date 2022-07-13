السيسي: كلمة رئيس الدولة خريطة طريق للرخاء والتنمية
السيسي: كلمة رئيس الدولة خريطة طريق للرخاء والتنمية
13 يوليو 2022 21:43
أشاد فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي وجهها اليوم.
و ثمن الرؤية الثاقبة لسموه التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية..
وعبر عن ثقته بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة.
وقال فخامته في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "تابعت باهتمام بالغ كلمة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة وحدد بها بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية.
وأضاف: "أؤكد مجددا عزمنا تعزيز علاقات الأخوة والتعاون و نقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".