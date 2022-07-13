موجة حر تجتاح دولاً في أوروبا وآسيا

تجتاح موحة حر شديد، دولاً عدة في أوروبا وآسيا مسجلة درجات حرارة تعد من بين الأعلى. بدأت فرنسا تشعر بموجة الحر في وقت بدأت الحرائق تجتاح جنوب البلاد.

واجتاح حريقان نحو 1700 هكتار من أشجار الصنوبر في منطقة "جيروند" في جنوب غرب البلاد صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إجلاء نحو ستة آلاف شخص كانوا يخيّمون هناك حيث وُضعت نحو سبع دوائر في حالة تأهّب.

في إسبانيا، حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من أن موجة الحرّ، التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي والمستمرّة حتى الأحد على الأقلّ، ستُترجم بدرجات حرارة "خانقة" في كامل أراضي إسبانيا، خصوصًا في مناطق الأندلس (جنوب) وإكستريمادورا (جنوب غرب) وغاليسيا (شمال غرب) حيث حالة التأهب قصوى.

وسُجلّت بعد ظهر الثلاثاء 43,9 درجة مئوية في ميريدا في إكستريمادورا قرب الحدود مع البرتغال. بحسب تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية، يتوقع تسجيل 44 مئوية في باداخوز (إكستريمادورا) وقرطبة (الأندلس).

في البرتغال، أسفر حريق، ليل الثلاثاء الأربعاء، عن مقتل شخص في منطقة أفيرو (شمال)، بحسب خدمات الإنقاذ التي تعمل بكثافة منذ عدة أيام. ولا يزال وسط البلاد، الذي تجتاحه النيران منذ الخميس، الأكثر تضررًا من حرائق الغابات التي اندلعت مجددًا بعد ظهر الثلاثاء بفعل الحرارة وقوة الرياح.

صباح الأربعاء، عمل أكثر من 1500 عنصر إطفاء على إخماد أربعة حرائق في بلدات ليريا وبومبال وأوريم، على بعد نحو مئة كيلومتر من العاصمة لشبونة.

في المملكة المتحدة، وجهت الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا قبل موجة "حرّ قصوى" اعتبارًا من الأحد، مع حرارة قد تتجاوز 35 مئوية.

ودعت شركات توزيع المياه في إنجلترا زبائنها إلى الاقتصاد في استخدام المياه في مواجهة موجة الحرّ.

ومن المتوقع أن تمتدّ موجة الحرّ إلى أنحاء أخرى من أوروبا الغربية أو حتى وسط أوروبا.

وفي آسيا، سجّلت الصين درجات حرارة تعد من بين الأعلى في تاريخها، اليوم الأربعاء.وبحلول الساعة 14,30، وصلت الحرارة إلى 40,9 درجة مئوية في محطة للأرصاد الجوية في وسط شنغهاي الأربعاء، وفق ما جاء على الموقع الإخباري الرسمي التابع لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وأفاد التقرير بأن الرقم "يعادل أعلى درجة حرارة جو سجّلت على الإطلاق في المنطقة منذ بدأ تسجيل درجات الحرارة عام 1873".

المصدر: وكالات