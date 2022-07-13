المغرب يكشف أسباب وفاة المهاجرين في حادثة مليلية

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة رسمية مغربية، الأربعاء، أنّ المهاجرين الأفارقة الذين لقوا حتفهم في أوخر يونيو خلال محاولتهم الدخول بالقوة إلى جيب مليلية الإسباني (شمال المغرب)، توفّوا نتيجة "الاختناق الميكانيكي والتدافع والسقوط من أعلى السور".

وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش في مؤتمر صحافي في الرباط عُقد لتقديم خلاصات "لجنة الاستطلاع لبناء الوقائع" التابعة للمجلس، "تؤكد بعثة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن 23 مهاجراً توفّوا بعد محاولة العبور إلى مليلية".

وقال الدكتور عادل السحيمي العضو في اللجنة، إنه يرجّح "الاختناق الميكانيكي" كسبب للوفاة، بينما أوصى بانتظار نتائج تشريح الجثث الذي "لا يزال جاريًا".

ووصف المجلس في خلاصاته طريقة القيام بهذا "الهجوم غير المسبوق" عندما حاول ما يقرب من ألفي مهاجر غير شرعي عبور الحدود إلى جيب مليلية الإسباني من الأراضي المغربية، في 24 يونيو.