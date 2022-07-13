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انتهاء محادثات إسطنبول بشأن الحبوب الأوكرانية
محادثات اسطنبول
13 يوليو 2022 20:53

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن محادثات إسطنبول بين الموفدين الروس والأوكرانيين والأتراك لمحاولة إزالة العراقيل من أمام عمليات تصدير الحبوب من المرافئ الأوكرانية، «انتهت رسمياً».
استمرّت هذه المحادثات بين خبراء عسكريين من الدول الثلاث، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، ثلاث ساعات ونصف الساعة، ولم تتوافر أي تفاصيل عن محتواها في الوقت الحالي. كما لم يتضح بعد ما إذا كان قد تحقق أي تقدم خلال المحادثات.
تعمل تركيا مع الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق بعد أن ساهم عدم تصدير الإنتاج في ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله، إن موسكو قدمت مجموعة اقتراحات من أجل الوصول إلى «حل سريع وعملي لهذه القضية» خلال اجتماع اليوم الأربعاء.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين، أمس الثلاثاء: «نعمل بجد بالفعل، لكن لا يزال أمامنا طريق نقطعه. كثيرون يتحدثون عن ذلك. ونحن نفضل أن نحاول وننجز المهمة».
أوكرانيا وروسيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، إضافة إلى كون روسيا مُصدراً كبيراً للأسمدة، فيما تعد أوكرانيا منتجاً مهماً لزيت الذرة ودوار الشمس.
ويقول دبلوماسيون، إن تفاصيل الخطة، التي قيد المناقشة، تشمل سفناً أوكرانية توجه سفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ، وأن توافق روسيا على هدنة أثناء نقل الشحنات بينما تقوم تركيا، بدعم من الأمم المتحدة، بتفتيش السفن لتبديد مخاوف روسيا من تهريب أسلحة.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن بيوتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، قوله إن روسيا على استعداد لتسهيل إبحار السفن التجارية الأجنبية لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وأضاف أن روسيا تريد إدارة وتفتيش السفن لاستبعاد إمكانية «تهريب الأسلحة».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي آخر قوله، إن مطالب روسيا تشمل إزالة «العقبات أمام الصادرات».

المصدر: وكالات
أوكرانيا
اسطنبول
صادرات الحبوب
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