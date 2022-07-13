إرهابيون يرتكبون مجزرة بحق مدنيين في الكونغو

قال متحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، إن إرهابيين نفذوا جزرة بحق مدنيين راح ضحيتها سبعة أشخاص في هجوم على مدينة "بيني" بشرق البلاد أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث أنتوني موالوشاي إن الجيش تلقى معلومات مخابراتية تفيد بأن أفرادا من جماعة إلاهابية كانوا يخططون لاقتحام سجن "بيني" المركزي وإن الجيش نشر قوات للتصدي لهم.

وأضاف أن الإرهابيين غيروا الخطة وشنوا في المقابل هجوما على منطقتي "روانجوما" و"بايدا" المجاورتين حيث قتلوا مدنيين وخطفوا شخصا واحدا على الأقل.

وقال موالوشاي إن المهاجمين عدلوا عن خطة اقتحام السجن وفروا إلى حديقة "فيرونجا" الوطنية.

المصدر: رويترز