سوناك يتصدر أول جولة تصويت لخلافة رئيس وزراء بريطانيا

فاز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت لخلافة بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء، بعد استبعاد مرشحين اثنين.

حصل سوناك على 88 صوتا، متقدما على بيني موردنت التي حصلت على 67 صوتا وليز تراس التي حصلت على 50 صوتا.

وأسفرت الجولة الأولى عن استبعاد وزير المالية ناظم الزهاوي والوزير السابق جيريمي هانت.

كان جونسون استقال من زعامة حزب المحافظين. ويواصل البقاء في منصبه كرئيس للوزراء في انتظار انتخاب زعيم جديد للحزب سيتولى رئاسة الحكومة.

المصدر: رويترز