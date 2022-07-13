بعد جزر المالديف.. رئيس سريلانكا يتجه إلى سنغافورة

قال مصدر حكومي في سريلانكا، إن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا سيتوجه إلى سنغافورة بعد مغادرته البلاد متوجهاً إلى جزر المالديف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع استمرار الاحتجاجات في كولومبو.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن راجاباكسا ربما يرسل استقالته إلى رئيس البرلمان السريلانكي بعد وصوله إلى سنغافورة.

ولم يرد أحد مساعدي راجاباكسا وحكومة سنغافورة حتى الآن على طلبات للتعليق.

تشهد الجزيرة، منذ أشهر، احتجاجات جراء أزمة اقتصادية أدت إلى نقص الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

المصدر: وكالات