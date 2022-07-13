جونسون يمثل أمام البرلمان البريطاني في جلسة مساءلة

مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، في جلسة مساءلة أمام مجلس العموم البريطاني.

وقال إنه سيغادر "مرفوع الرأس".

وهاجم زعيم المحافظين، كير ستارمر خصمه خلال جلسة مساءلة الحكومة.

في بداية الجلسة، طرد رئيس مجلس العموم النائبين عن حزب "ألبا" القومي الاسكتلندي بعد تنظيمهما تحركا احتجاجيا.

وجلسة المساءلة هذه هي ما قبل الأخيرة التي يمثل فيها جونسون أمام البرلمان قبل العطلة الصيفية واختيار المحافظين زعيما جديدا للحزب.

لكن جونسون أشار إلى إمكان اختيار زعيم للحزب "بالتزكية" قبل الأسبوع المقبل، وإلى أن مثوله قد يكون الأخير في إطار جلسات المساءلة الأسبوعية في حال توصَّل المرشحان النهائيان إلى اتفاق.

لكن المتنافسين سبق أن استبعدوا خطوة كهذه.

وأعرب جونسون عن "افتخاره بالعمل الجماعي الرائع" الذي أنجز في عهده، معددا الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) وحملة التلقيح ضد كوفيد-19.

ومن المقرر أن يغربل النواب المحافظون المرشحين الثمانية الذين تخطوا التصفية الأولية الثلاثاء.

المصدر: آ ف ب