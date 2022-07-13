إيطاليا تواجه موجة حر في ظل ندرة الأمطار

قال خبير الأرصاد جويدو جويدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، اليوم الأربعاء، إن مناطق كبيرة بإيطاليا سوف تتعرض لدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف «درجات الحرارة سوف ترتفع خلال الأيام المقبلة، وهذه سوف تكون بداية موجة حر في بلادنا».

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الجمعة المقبلة ما بين 36 و40 درجة مئوية في وادي بو شمال إيطاليا.ويعد نهر«بو» أحد أكثر المناطق تضرراً من الجفاف في إيطاليا هذا العام. وتسببت ندرة المياه في انخفاض مستوى المياه في النهر لأقل من المتوسط في بعض الأجزاء منه.

وطالبت الهيئة المعنية بالنهر بتحويل المياه من البحيرات إليه، مثل بحيرة جاردا. وكانت المجالس المحلية قد فرضت في السابق، مثل هذه الإجراءات.

وسوف تؤثر موجة الحر المقبلة على توسكاني، ومنطقة لاتسيو المحيطة بالعاصمة روما وشرق صقلية وساردينيا، وفقا لسلاح الجو الايطالي، المسؤول عن التوقعات الرسمية للطقس في إيطاليا.

وترتفع درجات الحرارة، خاصة في شمال إيطاليا، عن مستوياتها الاعتيادية، وفقاً لما قاله جويدي. وتعد موجة الحر القادمة من شمال أفريقيا، التي تؤثر على إسبانيا وجنوب فرنسا، هي السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة في إيطاليا.