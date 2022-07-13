فرنسا تطالب مجلس النواب اللبناني بالإسراع في إقرار القوانين

أكدت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو ، اليوم الأربعاء، على أهمية إقرار البرلمان اللبناني للقوانين لاستعادة عافية الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد.

ودعت السفيرة جريو ، خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم ، إلى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات".

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية ، جرى خلال اللقاء "عرض التطورات العامة على الساحتين الاقليمية والدولية، والعلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبيل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية ومنها الملف الحكومي، ووجوب احترام المهل الدستورية، وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور".

وطبقا للبيان ، تم التطرق أيضاً إلى "أهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول إلى نتائج ايجابية بشأنه".

يذكر أن فرنسا تعدّ أحد أبرز شركاء لبنان السياسيين، وتلتزم فرنسا بدعم الاستجابة للتطلعات التي عبّر عنها الشعب اللبناني فيما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة.