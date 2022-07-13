5 دول تدعم ترشيح البوسنة والهرسك للاتحاد الأوروبي

حثت خمس دول أوروبية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي على منح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة للانضمام للتكتل.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرج في العاصمة المجرية بوادبست "الأمر يتعلق بإشارة من حكومتنا أن دول غرب البلقان مهمة للاتحاد الأوروبي".

وقد التقى وزراء خارجية ما يطلق عليه "سي 5" وهي: النمسا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا، في العاصمة المجرية وطالبوا بأن تدرج القمة الأوروبية المقبلة المقررة في أكتوبر المقبل القضية على أجندة المباحثات.

ويشار إلى أنه في آخر تجمع لقادة أوروبا في يونيو الماضي، منحت أوكرانيا ومولدوفا صفة دول مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

تأسست مجموعة "سي 5" خلال عام 2020، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي خلال جائحة كورونا.

المصدر: د ب أ