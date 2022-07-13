برلين تقترح حلاً لترشيد استهلاك الطاقة

أعربت عمدة العاصمة الألمانية برلين فرانتسيسكا جيفي عن تأييدها لإطفاء الإضاءة من بعد منتصف الليل في مبانٍ عامة في المدينة مثل مبنى البلدية الأحمر أو معلم بوابة براندنبورج.

وقالت:«في الوضع الذي نحن فيه يجب دراسة كل الاحتمالات لترشيد استهلاك الطاقة».

وأعربت جيفي عن اعتقادها بأن عدم إنارة بعض المباني اعتباراً من منتصف الليل يعتبر بمثابة حل وسط معقول «المهم أن نرشد أولاً في المجالات التي لا يكون فيها الأمر مؤلماً».

وأضافت جيفي أنه يجب أن يكون الهدف بوجه عام هو زيادة الوعي «وأعتقد أن علينا أن نستفيد من كل الإمكانيات لترشيد استهلاك الطاقة، وهكذا نشأت عندما كنت طفلة أنه عندما لا يكون أحد في الغرفة، يتم إطفاء النور، هذا أمر شديد البساطة وليس جديداً».





المصدر: وكالات