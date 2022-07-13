خادم الحرمين والسيسي يبحثان هاتفياً القضايا الإقليمية والدولية

تبادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري اليوم من العاهل السعودي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث، في بيان عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، إن الاتصال تناول أيضاً تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الملك سلمان عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.