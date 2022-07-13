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الخطوط الفرنسية تلغي رحلات جوية بسبب الإضراب
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13 يوليو 2022 12:40

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم منخفضة التكاليف إلغاء رحلات جوية اليوم الأربعاء، بسبب خلاف مع طواقم الملاحة، بحسب ما ذكرته نقابة العاملين بالملاحة التجارية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم النقابة القول إنه تم إلغاء العشرات من الرحلات بسبب إضراب العاملين.

ورفضت شركة ترانسافيا، التابعة للخطوط الجوية الفرنسية، التعليق على أي إلغاء محتمل للرحلات بعد تحذير من ذلك أمس الثلاثاء. 

المصدر: د ب أ
الإضراب
شركة الخطوط الجوية الفرنسية
فرنسا
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