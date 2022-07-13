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سريلانكا.. آلاف المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء
متظاهرون يشاركون في احتجاج مناهض للحكومة خارج مكتب رئيس الوزراء السريلانكي في كولومبو
13 يوليو 2022 11:26

أطلقت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع الأربعاء، لتفريق آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام مكتب رئيس الوزراء، على ما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

يطالب المتظاهرون بتنحي رانيل ويكرمسينغ بالتزامن مع استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي وعد بتقديمها قبل مغادرته البلاد الثلاثاء، وفراره إلى جزر المالديف.

المصدر: وكالات
سريلانكا
متظاهرين
كولومبو
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