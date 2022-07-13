سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة الأربعاء، بعد ساعات على فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا خارج البلاد، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء دينوك كولومباج "بما أن الرئيس غادر البلاد، أُعلنت حالة طوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد". وأكدت سلطات المطار في جزر المالديف وصول الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا إلى العاصمة ماليه، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى موقع لم يتم الكشف عنه. جاء ذلك عقب ما تردد عن فرار الرئيس وزوجته من سريلانكا بعد أيام من اقتحام محتجين منزله ومكتبه والمقر الرسمي لرئيس وزرائه وسط أزمة اقتصادية استمرت ثلاثة أشهر وتسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود. وأكدت القوات الجوية السريلانكية في بيان أنها قدمت طائرة لرحيل الرئيس بعد حصولها على موافقة من وزارة الدفاع.

المصدر: وكالات