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بايدن يغادر واشنطن متوجهاً إلى الشرق الأوسط
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال صعوده على متن طائرة الرئاسة قبل مغادرته من قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند
13 يوليو 2022 09:53

على متن طائرة الرئاسة الأميركية،غادر الرئيس الأميركي جو بايدن العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، في زيارة رسمية تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

ويصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، لبدء جولة بالشرق الأوسط  ويرافقه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حسبما أفاد بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.

وقال البيان:«إن بلينكن سيرافق الرئيس جو بايدن اليوم في زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية، على أن يتوجها إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 يوليو الجاري».

 

المصدر: وكالات
بايدن
إسرائيل
السعودية
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