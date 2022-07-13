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واشنطن تخصص 600 مليون دولار لمنطقة المحيط الهادئ
كامالا هاريس تتحدث عبر رابط فيديو إلى منتدى جزر المحيط الهادئ في سوفا
13 يوليو 2022 09:19

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الأربعاء، عن تمويل يصل إلى 600 مليون دولار في منطقة المحيط الهادئ.

وقالت هاريس إن واشنطن ستفتح سفارتين جديدتين واحدة في تونغا والأخرى في كيريباتي.

وأضافت مخاطبة منتدى جزر المحيط الهادئ في سوفا عاصمة فيجي عبر اتصال فيديو بأن "هذه خطوة مهمة. نحن سعداء جدا إزاء تواجد أميركي أخيرا في تونغا".

كما تعتزم واشنطن تعيين مبعوث إلى المحيط الهادئ وإطلاق استراتيجية وطنية للمنطقة، في سابقة من نوعها.

وقالت هاريس إنها والرئيس الأميركي جو بايدن، يقران بأن منطقة المحيط الهادئ ربما لم تحظ بالاهتمام الكافي في الماضي. 

ووعدت قائلة "سنغير ذلك" مضيفة أن الولايات المتحدة تريد "تعزيز وجودها في منطقة المحيط الهادئ".

 

المصدر: وكالات
واشنطن
المحيط الهادئ
كامالا هاريس
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