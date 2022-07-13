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فرنسا.. حرائق الغابات تحاصر بوردو وسط موجة الحر
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في فرنسا اليوم
13 يوليو 2022 08:10

 بذل رجال الإطفاء جهوداً لمكافحة عدة حرائق غابات على ساحل جنوب غرب المحيط الأطلسي في فرنسا مساء الثلاثاء، حيث هيّأ الجفاف المستمر وموجة الحر ظروفا مثالية لانتشار الحرائق.

وقالت سلطات مقاطعة بوردو إنه تم نشر 120 من رجال الإطفاء وأربع ناقلات جوية في المنطقة. كما أرسلت إدارات أخرى رجال إطفاء. وتردد أن حرائق الغابات في منطقتي لانديراس وتاست دو بوك قد التهمت نحو 
450 هكتارا من الأراضي.

ويمكن رؤية عمود الدخان الناتج عن الحرائق من بوردو، وفقا لمحطة فرانس إنفو. وأفادت المحطة أيضا بإخلاء عدة مناطق. 
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذيرا من الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في المنطقة اليوم الأربعاء. 

المصدر: وكالات
فرنسا
حرائق الغابات
موجة حر
أوروبا
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