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دراسة لـ«تريندز»: استراتيجيات دول الخليج حافظت على الاستقرار الإقليمي
أرشيفية
13 يوليو 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة حديثة، أصدرها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، أن الاستراتيجية التي تعاملت بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدار العقود الماضية مع التحديات والتهديدات التي واجهتها بشكل رئيسي، استندت إلى علاقات التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، وأسهمت هذه الاستراتيجية في المحافظة على الاستقرار الإقليمي عموماً، ولكن طبيعة التحديات القائمة والتعقيدات المحيطة بها، مع تشابك المصالح وتنامي الاعتماد المتبادل بشكل غير مسبوق، والتحولات الجارية في البيئتين الإقليمية والدولية، وخاصة في ظل تراجع الدور الأميركي، يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

دول الخليج
دول الخليج العربي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مجلس التعاون الخليجي
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