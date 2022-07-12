الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم

واشنطن (وكالات)

يبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، ويرافقه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حسبما أفاد بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.

وقال البيان، «إن بلينكن سيرافق الرئيس جو بايدن اليوم في زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية، على أن يتوجها إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 يوليو الجاري».

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس»، أكدت أنه بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يجري الرئيس جو بايدن زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 يوليو 2022.

وبحسب «واس»، يلتقي الرئيس بايدن خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

ويتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور الرئيس الأميركي قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك الأردن، والرئيس المصري، ورئيس مجلس وزراء العراق، يوم 16 يوليو 2022.

وقال نيد برايس، إن بايدن سيجري مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس الأميركي أكد أن المملكة العربية السعودية تعد شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة منذ 80 عاماً. وقال: «عندما سألتقي القادة السعوديّين يوم الجمعة، سيكون هدفي تعزيز الشراكة الاستراتيجيّة».