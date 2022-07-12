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«البرلمان الدولي» يزور موسكو وكييف لبحث حلول إنهاء الأزمة الأوكرانية
علي النعيمي
13 يوليو 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

الأزمة الأوكرانية
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يزور فريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية الروسية كييف وموسكو، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حيث يضم فريق العمل في عضويته رؤساء برلمانات ناميبيا وجنوب أفريقيا وأوروغواي ونواب كل من إندونيسيا وإسرائيل وكازاخستان. وسينظر الوفد خلال الزيارة التي تشمل زيارة إلى رئيس مجلس الشيوخ البولندي في وارسو، في الحلول البرلمانية الممكنة للمساهمة في إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وتهدف هذه المبادرة على المستوى البرلماني العالمي إلى استكمال الجهود الدبلوماسية المبذولة على مستوى الحكومات والأمم المتحدة، وتتماشى مع جهود الاتحاد البرلماني الدولي المستمرة للمساعدة على إقامة برلمانات شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة حيث يكون لجميع أطياف المجتمع صوت، وتُوضَع أطر تشريعية تكفل حقوق الجميع، وتُمارَس رقابة فعالة على الإجراءات الحكومية، بما في ذلك من حيث التقيد الصارم بالقانون الدولي والالتزامات العالمية.
ويبذل فريق العمل مساعيه لتشجيع الحوار مع البرلمانيين في أوكرانيا والاتحاد الروسي وفيما بينهما.
وتتمثل أهدافه في المساعدة على تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والمساهمة في تدابير بناء الثقة لوقف الأعمال العدائية وقفاً طويل الأمد، وتنظيم المساعدات الإنسانية، وعلى الأمد الأطول، سيسعى فريق العمل إلى مساعدة برلمانَي أوكرانيا والاتحاد الروسي على إعادة العلاقات السلمية والمستدامة.
ويرتكز عمل فريق العمل على التزام جميع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد ومحوره الأمم المتحدة، والالتزام بالقانون الدولي، والمبادئ الأساسية المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة.

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روسيا وأوكرانيا
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