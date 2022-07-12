الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل 15 إرهابياً في الصومال
أرشيفية
13 يوليو 2022 01:42

مقديشو (وكالات) 

أعلن الجيش الصومالي مقتل 15 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في عملية نفذها خلال الساعات الماضية في مناطق تابعة لبلدة «محاس» بإقليم «هيران» وسط الصومال.
وأشار قائد الفوج الخامس، العقيد محمود حسن إبراهيم، إلى أن القوات تمكنت من تدمير قواعد لمقاتلي الحركة في المنطقة.
كما شن الجيش الصومالي عملية عسكرية ضد عناصر تابعة لحركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في مسعى لاستئصال فلول الميليشيات من مناطق بجنوبي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أمس، أن الهدف من العملية العسكرية في إقليم «غدو» بولاية جوبالاند كان القضاء على فلول ميليشيات «الشباب)» التي تسعى لإلحاق الأذى بالسكان المحليين.
وأضافت أن «الجيش الصومالي كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة التي مازالت تسيطر على مناطق قليلة من الإقليم».

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©