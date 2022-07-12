مقتل 15 إرهابياً في الصومال

مقديشو (وكالات)

أعلن الجيش الصومالي مقتل 15 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في عملية نفذها خلال الساعات الماضية في مناطق تابعة لبلدة «محاس» بإقليم «هيران» وسط الصومال.

وأشار قائد الفوج الخامس، العقيد محمود حسن إبراهيم، إلى أن القوات تمكنت من تدمير قواعد لمقاتلي الحركة في المنطقة.

كما شن الجيش الصومالي عملية عسكرية ضد عناصر تابعة لحركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في مسعى لاستئصال فلول الميليشيات من مناطق بجنوبي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أمس، أن الهدف من العملية العسكرية في إقليم «غدو» بولاية جوبالاند كان القضاء على فلول ميليشيات «الشباب)» التي تسعى لإلحاق الأذى بالسكان المحليين.

وأضافت أن «الجيش الصومالي كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة التي مازالت تسيطر على مناطق قليلة من الإقليم».