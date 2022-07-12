«الرئاسي» الليبي: ضرورة وجود حكومة واحدة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد المجلس الرئاسي في ليبيا ضرورة وجود حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.

وناقش النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أمس، مع رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، سبل إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات التي يجريها اللافي، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وأوضح اللافي أنه تم التأكيد على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، ومناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة الليبيين.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي، بدأ مشاوراته الرسمية أمس الأول، بلقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن المجلس الرئاسي غير قادر على طرح مبادرة للحل وتفعيلها على أرض الواقع بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس التي يتخذ منها المجلس مقراً له، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي لم يقم خلال الفترة الماضية بأي دور رغم تعقد المشهد وتطلب الأمر في الكثير من المحطات إصدار قرارات وطنية من قبله.

واعتبر أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن السبيل الوحيد حتى الآن لحل الأزمة الليبية هو تمكين حكومة فتحي باشاغا من السيطرة على طرابلس كي تستلم مهامها وتعمل على إجراء الانتخابات بضمانات واقعية.

وأضاف: «غير ذلك فالنتيجة هي استمرار الأزمة لتصل في نهاية المطاف إما للحرب من جديد أو التقسيم».

وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى أن فشل الجولة المقبلة من اجتماعات المسار الدستوري بين رئيسي مجلسي «النواب» و«الدولة» يمكن أن يدفع الليبيين للمطالبة بخيار واحد يلوح في الأفق وهو العودة لدستور عام 1951 غير المعدل.

سياسياً، أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، عن تطلعه لدعم بريطانيا لحكومته وقيامها بدور متميز في هذا الشأن، محذرًا من خطورة الوضع الراهن في ليبيا على أوروبا.

وأكد باشاغا خلال حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، أمس، تطلعه للعمل مع بريطانيا ولعلاقات أقوى بين ليبيا والمملكة المتحدة.

وأكد أن الشعب الليبي غير راضٍ عن الأوضاع الحالية ودليل ذلك التظاهرات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه «انتُخِب رئيسًا للحكومة من قبل مجلس النواب في فبراير الماضي وبتزكية من أعضاء مجلس الدولة»، لافتًا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفض قرار مجلس النواب بسحب الثقة منه الذي اتخذه المجلس في سبتمبر 2021.

وتطرق باشاغا إلى محاولته دخول العاصمة طرابلس، وخروجه منها بعد ساعات بسبب أعمال العنف التي صاحبت تلك الخطوة يوم 17 مايو.