اليمن.. 136 انتهاكاً «حوثياً» على المرافق الصحية والعاملين بها

عدن (الاتحاد)

وثق تقرير حقوقي 131 حادثة عنف أو عرقلة للرعاية الصحية في اليمن نفّذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال السنوات الثلاث الماضية، شملت تدمير المرافق الصحية وقتل وجرح واختطاف العاملين الصحيين.

وقال تحالف «حماية الصحة في النزاع» إن 7 مرافق صحية تضررت أو دُمِّرت بسبب استخدام الأسلحة المتفجرة، وأُصيب 16 من العاملين الصحيين بهذه الحوادث.

وبحسب بيانات الصحة اليمنية، توزّعت حوادث العنف ضد الرعاية الصحية على النحو الآتي: «20 حادثة في 2021، و81 حادثة في عام 2020، و35 حادثة في 2019».

وأكد التقرير أنه في 25 سبتمبر 2021، تضرر مستشفى في مدينة مأرب بصواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي.

وفي يناير 2021، اقتحمت الميليشيات مستشفى في محافظة الجوف.

واعتدت الميليشيات الحوثية وفق التقرير، على ثلاثة عاملين صحيين في محافظة ذمار، بدعوى الإكراه وإجبار موظفي الدولة على المشاركة للحشد في مناسباتها الدينية.

وأشار التقرير إلى أن مقاتلًا حوثيًا أطلق النار، في مايو 2021،على طبيب وشقيقه وأرداهما قتيلين في تعز بسبب خلاف سابق بينهم، كما أُصيب مدنيان آخران، أحدهما طفل.

وأكد التقرير كذلك أن ميليشيات الحوثي أخفت معلومات حول انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وعرقلت الجهود الدولية لتزويد السكان باللقاحات.